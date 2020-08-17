Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ: Трамп рекомендовал использовать непроверенный препарат против COVID-19

СМИ: Трамп рекомендовал использовать непроверенный препарат против COVID-19

 Срыв сроков добычи полезных ископаемых в РФ будет грозить штрафом

Срыв сроков добычи полезных ископаемых в РФ будет грозить штрафом
ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

 Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»
Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

 Трамп раскритиковал телеканал Fox News

Трамп раскритиковал телеканал Fox News
СМИ: Трамп рекомендовал использовать непроверенный препарат против COVID-19

СМИ: Трамп рекомендовал использовать непроверенный препарат против COVID-19

 Срыв сроков добычи полезных ископаемых в РФ будет грозить штрафом

Срыв сроков добычи полезных ископаемых в РФ будет грозить штрафом
ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

 Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»
Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

 Трамп раскритиковал телеканал Fox News

Трамп раскритиковал телеканал Fox News
6:26   17 Августа 2020
Общество

Силовики рассказали. какие травмы получили в результате митингов в Минске

Силовики рассказали. какие травмы получили в результате митингов в Минске

Белорусские силовики рассказали о полученных травмах во время несанкционированных акций протеста в республике. Кадры с их участием опубликованы на YouTube-канале МВД Белоруссии.

Военнослужащий внутренних войск рассказал, что потерял один зуб, а еще один сломан частично после того, как в него кинули бутылку. Сотрудник РУВД в Минске также вспомнил, что его госпитализировали с переломом лодыжки в нескольких местах. Он подвернул ногу из-за нападений граждан, которых они пытались задержать.

Несогласованные митинги начались в Белоруссии после завершения президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК республики ранее объявил итоги, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако сторонникам оппозиции это не понравилось, поэтому они начали выходить с протестами на центральные улицы столицы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#минск #митинг #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...