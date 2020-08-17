Силовики рассказали. какие травмы получили в результате митингов в Минске

Белорусские силовики рассказали о полученных травмах во время несанкционированных акций протеста в республике. Кадры с их участием опубликованы на YouTube-канале МВД Белоруссии.

Военнослужащий внутренних войск рассказал, что потерял один зуб, а еще один сломан частично после того, как в него кинули бутылку. Сотрудник РУВД в Минске также вспомнил, что его госпитализировали с переломом лодыжки в нескольких местах. Он подвернул ногу из-за нападений граждан, которых они пытались задержать.

Несогласованные митинги начались в Белоруссии после завершения президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК республики ранее объявил итоги, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако сторонникам оппозиции это не понравилось, поэтому они начали выходить с протестами на центральные улицы столицы.