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5:48   17 Августа 2020
Общество

Мишустин рассказал о возможном продлении выплат врачам за работу с COVID-19

Мишустин рассказал о возможном продлении выплат врачам за работу с COVID-19

Правительство внесет предложения о продолжении выплат медперсоналу, который работает с пациентами с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, что созданные предложения будут переданы президенту РФ Владимиру Путину. Глава Кабмина РФ в ходе поездки на Дальний Восток посетил магаданский онкодиспансер, где поблагодарил врачей за их труд во время пандемии коронавируса нового типа. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер отметил, что поддержка от государства врачам в определенном виде будет продолжена и осенью. Он добавил, что сейчас ведется анализ ситуации с коронавирусом. Мишустин подчеркнул, что региональные надбавки врачам будут выплачиваться до зимы.

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Автор: Борис Нестеров
#врачи #выплаты #мишустин #коронавирус

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