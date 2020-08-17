Названы регионы с самым дешевым топливом

Аналитики составили рейтинг регионов по объему бензина марки АИ-92 с ранжированием того, сколько топлива может приобрести житель региона на среднюю зарплату за вычетом НДФЛ. Данные собирались с июня 2019 года по май 2020 года.

Больше всего топлива может позволить себе житель Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 160 литров по цене 41,7 рубля за литр. Об этом сообщает телеканал "360".

На втором месте расположилась Москва с 1 939 литрами при цене 43,1 рубля за литр. На третьем — жители Чукотки, которые могут себе позволить 1 727 литров при цене 56 рублей за литр. Первые места были отданы этим регионам не из-за цены, а скорее из-за высоких доходов жителей, сообщает РИА Новости.

Население Северного Кавказа может позволить себе меньше всего топлива. Жители Дагестана, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии могут позволить в три–четыре раза меньше топлива в месяц на свой доход — 535-667 литров.