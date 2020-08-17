Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Названы регионы с самым дешевым топливом

Названы регионы с самым дешевым топливом

 Минтруд планирует повысить детские выплаты в два раза

Минтруд планирует повысить детские выплаты в два раза
ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

 Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»
Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

 Трамп раскритиковал телеканал Fox News

Трамп раскритиковал телеканал Fox News
Названы регионы с самым дешевым топливом

Названы регионы с самым дешевым топливом

 Минтруд планирует повысить детские выплаты в два раза

Минтруд планирует повысить детские выплаты в два раза
ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

 Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»
Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

 Трамп раскритиковал телеканал Fox News

Трамп раскритиковал телеканал Fox News
4:48   17 Августа 2020
Политика

Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

Депутаты Госдумы завершают подготовку ко второму чтению законопроекта, предусматривающего установку автоматических наружных дефибрилляторов в крупных торговых центрах и аэропортах. Инициативу парламентариев уже поддержали Минпромторг и Минздрав.

Поправки, которые внесут в документ ко второму чтению, призваны развеять опасения относительно возможных рисков эксплуатации таких приборов. Около 200 тысяч человек в России ежегодно умирает от внезапной остановки сердца. Лишь в пяти случаях из ста пациента удается спасти вне стационаров.

Установка "умных" дефибрилляторов в местах большого скопления людей поможет решить проблему, считает один из авторов проекта, первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев. Об этом пишет "Парламентская газета".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#госдума #сердце #дефибриллятор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...