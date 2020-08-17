Госдума предложила установить "умные" дефибрилляторы в ТЦ и аэропортах

Депутаты Госдумы завершают подготовку ко второму чтению законопроекта, предусматривающего установку автоматических наружных дефибрилляторов в крупных торговых центрах и аэропортах. Инициативу парламентариев уже поддержали Минпромторг и Минздрав.

Поправки, которые внесут в документ ко второму чтению, призваны развеять опасения относительно возможных рисков эксплуатации таких приборов. Около 200 тысяч человек в России ежегодно умирает от внезапной остановки сердца. Лишь в пяти случаях из ста пациента удается спасти вне стационаров.

Установка "умных" дефибрилляторов в местах большого скопления людей поможет решить проблему, считает один из авторов проекта, первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев. Об этом пишет "Парламентская газета".