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4:30   17 Августа 2020
Общество

Минтруд планирует повысить детские выплаты в два раза

Минтруд планирует повысить детские выплаты в два раза

Минтруд РФ готовит проект поправок о дифференцированных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Законопроект сейчас пока разрабатывается, но при его одобрения субсидии семьям могут увеличить вдвое.

Средний показатель детских выплат в России на 1 июня составил 5,5 тысячи рублей. Однако заработные платы некоторых семей, получившие субсидии на детей в возрасте от 3 до 7 лет этим летом, все равно остаются меньше прожиточного минимума.

Министерство труда на фоне этой ситуации рассматривает повышение детских выплат для нуждающихся родителей. Пособия собираются увеличить до 100% размера прожиточного минимума. В случае принятия закона, который пока рассматривается, субсидии на детей могут повысить с 1 января 2021 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#выплаты #пособия #минтруд

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