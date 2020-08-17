ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

Пенсионный фонд разъяснил, какая зарплата не учитывается при начислении страховой пенсии по старости. Об этом рассказало издание PRIMPRESS.

Зарплата, выданная в конверте, не засчитается при начислении пенсии, информирует издание. Если работодатель не платит налоги за сотрудника, то трудовой стаж на этой работе не будет учитываться Пенсионным фондом при начислении пенсии.

Такие доходы несут угрозу не только сотруднику в будущем, но и нынешним пенсионерам, поскольку от нелегального дохода не производятся отчисления в ПФР. Часть страховых взносов, которые платит работающий гражданин, идет на выплату пенсий старшему поколению.