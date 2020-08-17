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Россияне могут получить 1 сентября оплачиваемый выходной

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3:26   17 Августа 2020
Общество

Россияне могут получить 1 сентября оплачиваемый выходной

Россияне могут получить 1 сентября оплачиваемый выходной

Оплачиваемый выходной могут ввести 1 сентября для родителей первоклассников. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Татьяну Голикову.

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс в своем обращении привела данные опросов о том, что чуть более половины респондентов готовы проводить ребенка на первый урок. При этом большинство из них (83%) заявили о необходимости брать отпуск или отгул за своей счет для этих целей, отмечает РИА Новости.

Также в обращении отмечается, что психологи считают важным присутствие родителей на линейке 1 сентября. В частности, для учащихся начальной школы и особенно первоклассников это крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, который испытывает сильный стресс от смены обстановки.

Отмечается, что в целях охранения традиции празднования Дня знаний и скорейшей адаптации первоклашек авторы обращения просят Голикову рассмотреть возможность введения нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников.

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Автор: Илья Романович
#1 сентября #первоклассник #выходной

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