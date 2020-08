Трамп раскритиковал телеканал Fox News

Телеканал Fox News стало невозможно смотреть по выходным в дневное время. Об этом президент США Дональд Трамп написал в аккаунте Twitter.

Американский лидер заявил, что телеканал стал хуже работать, чем "канал фейковых новостей CNN". Трамп посоветовал посмотреть консервативный кабельный телеканал One America News Network, который ранее сообщал о поддержке Трампа. По его мнению, журналисты на этом телеканале работают честно и сбалансированно.

Телеканал "360" сообщает, что политик не рассказал о причинах своего недовольства журналистами Fox News. Трамп чаще всего соглашается на интервью с этим телеканалом. Американский лидер нередко критикует СМИ США.

.@FoxNews is not watchable during weekend afternoons. It is worse than Fake News @CNN. I strongly suggest turning your dial to @OANN. They do a really “Fair & Balanced” job!