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3:08   17 Августа 2020
Политика

Трамп раскритиковал телеканал Fox News

Трамп раскритиковал телеканал Fox News

Телеканал Fox News стало невозможно смотреть по выходным в дневное время. Об этом президент США Дональд Трамп написал в аккаунте Twitter.

Американский лидер заявил, что телеканал стал хуже работать, чем "канал фейковых новостей CNN". Трамп посоветовал посмотреть консервативный кабельный телеканал One America News Network, который ранее сообщал о поддержке Трампа. По его мнению, журналисты на этом телеканале работают честно и сбалансированно.

Телеканал "360" сообщает, что политик не рассказал о причинах своего недовольства журналистами Fox News. Трамп чаще всего соглашается на интервью с этим телеканалом. Американский лидер нередко критикует СМИ США.

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Автор: Ирина Большунова
#трамп #cnn #fox news

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