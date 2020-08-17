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2:37   17 Августа 2020
Общество

Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний

Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний

Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны. Граждане прошли по центру города. Об этом сообщает телеканал "360".

Неделю назад, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, действующий лидер Александр Лукашенко одержал победу. Митинг в центре города прошел из-за того, что некоторые граждане не признали итоги.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #белоруссия #протесты

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