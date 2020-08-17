Несколько сотрудников пресс-пула Мишустина заразились коронавирусом

Несколько журналистов из пула премьер-министра Михаила Мишустина сдали тест на коронавирус и получили положительный результат. Сотрудники СМИ сопровождали чиновника во время поездки на Дальний Восток.

Журналисты, у которых обнаружен COVID-19, изолированы и находятся под наблюдением. Об этом сообщил РИА Новостям пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

На расписание рабочих поездок эти события не должны оказать влияния. Заболевшим сотрудникам оказывается всесторонняя помощь. Приняты оперативные меры, которые не позволят заразиться большему числу людей.