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1:40   17 Августа 2020
Армия

США и Германия подали заявку на создание системы ПВО для замены Patriot

США и Германия подали заявку на создание системы ПВО для замены Patriot

Американская корпорация Lockheed Martin и немецкая MBDA Deutschland могут заняться разработкой системы ПВО Германии следующего поколения. Об этом сообщил портал Defense News.

Прошлые переговоры США и ФРГ по работе над системой национальной противовоздушной обороны Германии, проходившие летом этого года, не принесли практически никаких результатов. Однако Вашингтон и Берлин вернулись к обсуждению. На этот раз речь идет о создании Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS), призванной прийти на смену ЗРК Patriot.

Существующие разногласия сторон обусловлены финансовыми рисками, с которыми могут столкнуться при разработке. В отличие от комплексов Patriot, система TLVS будет рассчитана на обнаружение целей в более широком сегменте, а не в ограниченной его части, отмечает издание.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #германия #пво

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