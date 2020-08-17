США и Германия подали заявку на создание системы ПВО для замены Patriot

Американская корпорация Lockheed Martin и немецкая MBDA Deutschland могут заняться разработкой системы ПВО Германии следующего поколения. Об этом сообщил портал Defense News.

Прошлые переговоры США и ФРГ по работе над системой национальной противовоздушной обороны Германии, проходившие летом этого года, не принесли практически никаких результатов. Однако Вашингтон и Берлин вернулись к обсуждению. На этот раз речь идет о создании Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS), призванной прийти на смену ЗРК Patriot.

Существующие разногласия сторон обусловлены финансовыми рисками, с которыми могут столкнуться при разработке. В отличие от комплексов Patriot, система TLVS будет рассчитана на обнаружение целей в более широком сегменте, а не в ограниченной его части, отмечает издание.