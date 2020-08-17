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0:54   17 Августа 2020
Общество

Россияне просят власти РФ продлить детские выплаты

Россияне просят власти РФ продлить детские выплаты

Сотни тысяч российских семей надеются, что смогут получить "детские выплаты" в размере десяти тысяч рублей перед 1 сентября. Об этом пишет издание "ПолитЭксперт".

Россияне получали выплаты на детей до 16 лет дважды. Так, в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений помощь властей оказалась очень кстати.

Скоро наступит 1 сентября, из-за которого родителям вновь нужна финансовая поддержка. Россиянам сейчас очень затратно собирать ребенка в школу. Они просят российские власти продлить "детские выплаты" именно по этой причине.

Петиция с сотнями тысяч собранных подписей была направлена президенту РФ Владимиру Путина. Однако указа о выплате третьего пособия пока не было, сообщает "ПолитЭксперт".

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Автор: Борис Нестеров
#путин #коронавирус #детские выплаты

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