Советник Трампа указал на введение всех возможных санкций против РФ

США уже ввели столько санкций против России, что целей для новых рестрикций почти не осталось. Об этом заявил помощник американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Советник Трампа заявил, что США ввели против России уже практически все санкции, которые возможны. В частности, О'Брайен напомнил о поставках ракетных комплексов Javelin на Украину, санкциях против "Роснефти", попытках помешать строительству "Северного потока — 2", высылке российских дипломатов.

Помощник президента США подчеркнул, что все эти меры были приняты при правлении Трампа, а не предыдущей администрации Барака Обамы. Помимо противостояния России, О'Брайен также отметил противодействие Китаю.