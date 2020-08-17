Выставка военной техники пройдет в Волгоградской области в филиале парка "Патриот". Подготовка к мероприятиям в рамках военно-технического форума "Армия-2020" близка к завершению, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Посетителям выставки на статической экспозиции представят образцы современной военной техники, состоящей на вооружении армии РФ, в том числе боевой авиации. Форум, который традиционно проводили на Прудбойском полигоне, в этом году пройдет в Средней Ахтубе.

Выставка будет проходить с 27 по 29 августа на территории авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Гости смогут не только осмотреть технику и изучить подробную информацию к каждому образцу, включая танки, БТР, САУ, но и проконсультироваться со специалистами.