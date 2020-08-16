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23:06   16 Августа 2020
Общество

Белоруссия столкнется с оттоком населения в случае ухода Лукашенко

Белоруссия столкнется с оттоком населения в случае ухода Лукашенко

Перечеркивание достижений главы Белоруссии Александра Лукашенко приведет к экономическому упадку страны. Такое заявление сделал для Федерального агентства новостей (ФАН) эксперт Андрей Иванов.

Хорошие отношения с Россией позволяют белорусской промышленности развиваться. Уровень благосостояния местных жителей, пусть не так активно, но растет. Если все то, чего достиг Лукашенко, будет перечеркнуто, Белоруссии грозит упадок, полагает политолог. Информацию об этом передает ФАН.

"Многие социальные гарантии будут потеряны" - прокомментировал Иванов возможность ухода главы Белоруссии.

Собеседник издания также отметил, что большая заслуга Лукашенко состоит в создании достаточно однородной гражданской нации. При смене власти все сформированное ранее будет безвозвратно потеряно.

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Автор: Борис Нестеров
#экономика #белоруссия #лукашенко #фан

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