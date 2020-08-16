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22:26   16 Августа 2020
Наука

Гинцбург сообщил о попытках "переманить" ученых центра Гамалеи

Гинцбург сообщил о попытках "переманить" ученых центра Гамалеи

Российских специалистов из центра имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать в другие институты. Об этом в эфире "России 1" сообщил руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Коллектив сотрудников трудится в центре Гамалеи на протяжении последних десяти лет, рассказал Гинцбург. Директор центра отметил, что такому составу ученых позавидовал бы любой университет в Соединенных Штатах или Европе.

Президент России Владимир Путин на текущей неделе объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной специалистами центра Гамалеи. Отечественный препарат, получивший название "Спутник V", был создан учеными центра совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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Автор: Яна Либерман
#вакцина #гинцбург #Гамалеи

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