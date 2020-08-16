Девушка едва не стала жертвой изнасилования со стороны гида в Турции

Туристический гид попытался изнасиловать девушку в одном из парков в турецкой провинции Стамбул. Свои действия мужчина объяснил "дисбалансом настроения".

Девушка гуляла в парке возле своего дома, когда до нее начал домогаться 52-летний гид. Мужчина напал на 31-летнюю жертву сзади, но ей удалось сбежать и попросить помощи у прохожего. Сначала гида задержали, но в итоге освободили, передает Федеральное агентство новостей.

Мужчина объясняет свои действия тем, что у него была депрессия из-за проблем в семье. Также он признается, что был выпивший и имел "дисбаланс настроения". Отмечается, что гидом он не работал уже несколько месяцев. Ранее он взаимодействовал с туристами из Японии. Семья девушки планирует подать апелляцию на решение суда.