Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

 Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки

Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки
Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

 Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль

Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль
Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

 Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке

Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке
Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

 Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки

Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки
Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

 Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль

Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль
Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

 Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке

Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке
21:43   16 Августа 2020
Происшествия

Девушка едва не стала жертвой изнасилования со стороны гида в Турции

Девушка едва не стала жертвой изнасилования со стороны гида в Турции

Туристический гид попытался изнасиловать девушку в одном из парков в турецкой провинции Стамбул. Свои действия мужчина объяснил "дисбалансом настроения".

Девушка гуляла в парке возле своего дома, когда до нее начал домогаться 52-летний гид. Мужчина напал на 31-летнюю жертву сзади, но ей удалось сбежать и попросить помощи у прохожего. Сначала гида задержали, но в итоге освободили, передает Федеральное агентство новостей.

Мужчина объясняет свои действия тем, что у него была депрессия из-за проблем в семье. Также он признается, что был выпивший и имел "дисбаланс настроения". Отмечается, что гидом он не работал уже несколько месяцев. Ранее он взаимодействовал с туристами из Японии. Семья девушки планирует подать апелляцию на решение суда.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #изнасилование #домогательство #гид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...