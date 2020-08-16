Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

В Ливии сейчас находятся несколько лидеров ИГ (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ), сообщил глава Управления сил Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа, бригадный генерал Халид Махджуб.

Появление влиятельных боевиков в регионе позволяет сделать вывод, что они теперь будут руководить операциями, проводимыми так называемым Правительством национального согласия (ПНС).

Обстановка в регионе в течение ближайшего времени может кардинально измениться. Внимание группировок должно сосредоточиться на месторождениях нефти и территориях, на которых нет крупного скопления сил, передает "Спутник".

Бандформирования могут представлять угрозу для идущего от нефтегазового комплекса Меллита в Европу газопровода, считает Ливийский эксперт в области нефти Иса Рашван.

Обеспечение безопасности нефтяных объектов Аль-Филь и Аш-Шарара осложняется из-за их расположения в пустыне к юго-западу от Триполи, поэтому эти месторождения могут заинтересовать боевиков.

Представители ПНС в последнее время активно выступают за возобновление работ по нефтедобыче, которые приостановлены с начала 2020 года по решению старейшин ливийских племен.

Глава триполитанского правительства Файез Саррадж должен платить Турции за оказываемую поддержку поставками нефти по низким ценам. Запрет на отгрузку топлива лишил его такой возможности, поэтому сейчас ПНС будет пытаться всяческими способами вернуть доступ к месторождениям.