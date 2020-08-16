Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

 Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки

Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки
Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

 Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль

Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль
Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

 Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке

Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке
Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

 Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки

Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки
Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

 Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль

Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль
Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

Банды ПНС объединяются с террористами ИГ на западе Ливии

 Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке

Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке
20:45   16 Августа 2020
Общество

Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева пытается привлечь к себе внимание за счет фейков о создании и тестировании отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Российский противокоронавирусный препарат разработан в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, а его производство стартовало совсем недавно. Через месяц первую в мире получат граждане РФ. Участие в испытании "Спутника V" принимали добровольцы. Итоги исследований продемонстрировали высокие титры антител к SARS-CoV-2 у всех участников.

Успехи российских медиков послужили у главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой поводом для выпуска фейков. Она принялась распространять недостоверные сведения о том, что вакцина якобы несет угрозу здоровью.

Организация Васильевой разместила призыв не делать прививки, чем вводит россиян в заблуждение. По словам вирусолога НИЦ Гамалеи Анатолия Альштейна, все добровольцы застрахованы, им полагаются денежные выплаты. Он также подтвердил, что лекарство абсолютно безопасно, передает Nation News.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#васильева #фейки #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...