Васильева безосновательно назвала вакцинацию от COVID-19 опытами над людьми

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева пытается привлечь к себе внимание за счет фейков о создании и тестировании отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Российский противокоронавирусный препарат разработан в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, а его производство стартовало совсем недавно. Через месяц первую в мире получат граждане РФ. Участие в испытании "Спутника V" принимали добровольцы. Итоги исследований продемонстрировали высокие титры антител к SARS-CoV-2 у всех участников.

Успехи российских медиков послужили у главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой поводом для выпуска фейков. Она принялась распространять недостоверные сведения о том, что вакцина якобы несет угрозу здоровью.

Организация Васильевой разместила призыв не делать прививки, чем вводит россиян в заблуждение. По словам вирусолога НИЦ Гамалеи Анатолия Альштейна, все добровольцы застрахованы, им полагаются денежные выплаты. Он также подтвердил, что лекарство абсолютно безопасно, передает Nation News.