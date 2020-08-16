Сторонники Навального хотят превратить мирные акции хабаровчан в беспорядки

Хабаровский координатор штаба блогера Алексея Навального призвал мирно протестующих граждан переходить к "более жестким мерам" и устроить массовые забастовки.

Сторонник главы признанного иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" заявил, что забастовки непременно нужно начать с крупных государственных предприятий. С таким заявлением Ворсин выступил после того, как стало известно о приостановке работы некоторых белорусских предприятий. Подобные провокационные призывы подтверждают, что сторонники Навального пытаются использовать в своей "деятельности" модели поведения других государств, передает iReactor.

Жители Хабаровска выходят на мирные акции протеста с четкими требованиями относительно судебного процесса в отношении экс-губернатора края Сергея Фургала, однако навальнисты пытаются использовать это для дестабилизации ситуации в стране и подстрекают мирных граждан на совершенно иные действия.

Нигде не работающий Ворсин призывает хабаровчан устраивать забастовки, совершенно не задумываясь о последствиях. Помимо того, что люди могут лишиться дохода, забастовка на условной ТЭЦ оставит без света и горячей воды весь город.

Попытавшийся обострить ситуацию в Хабаровске Ворсин задержан за участие в несанкционированном митинге и пробудет в спецприемнике до судебного заседания, которое состоится в понедельник, 17 августа.