Эксперт озвучил психологический барьер пары доллар-рубль

Уходящая неделя завершилась стабилизацией пары доллар-рубль на внутреннем валютном рынке в диапазоне 72,5-73,8 единиц, однако если этот диапазон не сохранится, то вероятен отскок к психологическому барьеру в 75 рублей за доллар.

Аналитик QBF Олег Богданов объяснил, что на рубль оказывают влияние внешние риски: динамика фондовых индексов и спрос на российские активы. По словам эксперта, на предстоящей неделе данные факторы продолжат влиять на курс российской валюты, однако к ним еще прибавится фактор налогового периода, который должен поддержать позиции рубля в период увеличения рисков, передает "Свободная пресса".

Пока что торговый диапазон сохранится с тенденцией к тестированию верхнего уровня сопротивления в районе 73,8 рубля за доллар, но если этот барьер будет пройден, то пара доллар-рубль может быстро отскочить к отметке в 75 рублей.