Бандформирования ПНС Ливии начали войну за контроль над Триполи

Бандформирования, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии, вступили в вооруженную схватку за контроль над Триполи. Об этом сообщает арабское издание Аddresslibya.

Как заявляет представитель восточного правительства, разборки между бандформированиями Ан-Наваси, протурецкими "Силами сдерживания" и группировками Управлений общей безопасности в Керкарише предоставят возможность бандам из Мисураты взять под контроль Триполи, пишет ФАН.

Столкновения между подконтрольными ПНС группировками наблюдаются уже не первый месяц. Ранее сообщалось о вооруженной стычке между сирийскими наемниками и группировкой Ан-Наваси в Триполи.

В разборках между бандформированиями больше всего страдают обычные ливийцы. В ходе одной из стычек между членами группировок в окрестностях Джанзура погибли двенадцать мирных жителей.