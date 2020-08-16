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19:53   16 Августа 2020
Армия

Бандформирования ПНС Ливии начали войну за контроль над Триполи

Бандформирования ПНС Ливии начали войну за контроль над Триполи

Бандформирования, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии, вступили в вооруженную схватку за контроль над Триполи. Об этом сообщает арабское издание Аddresslibya.

Как заявляет представитель восточного правительства, разборки между бандформированиями Ан-Наваси, протурецкими "Силами сдерживания" и группировками Управлений общей безопасности в Керкарише предоставят возможность бандам из Мисураты взять под контроль Триполи, пишет ФАН.

Столкновения между подконтрольными ПНС группировками наблюдаются уже не первый месяц. Ранее сообщалось о вооруженной стычке между сирийскими наемниками и группировкой Ан-Наваси в Триполи.

В разборках между бандформированиями больше всего страдают обычные ливийцы. В ходе одной из стычек между членами группировок в окрестностях Джанзура погибли двенадцать мирных жителей.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #пнс #Ан-Наваси

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