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19:46   16 Августа 2020
Общество

Глава Башкирии пообещал найти компромисс в вопросе разработок горы Куштау

Глава Башкирии пообещал найти компромисс в вопросе разработок горы Куштау

Работы по разработке горы Куштау будут приостановлены до нахождения компромисса с экозащитниками, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Куштау — одиночная гора, расположенная недалеко от города Стерлитамака. Разрешение на ее разработку Башкирской содовой компании дал глава Башкирии. В случае прекращения работ уже к 2022 году тысяча жителей Стерлитамака останется без работы из-за нехватки сырья.

Экозащитники выступают против ведения разработок горы Куштау в Башкирии и против вырубки лесов, передает РИА Новости. После нескольких стычек эко-активистов с полицией Хабиров призвал всех сесть за стол переговоров и приостановил работы на горе. Он пообещал, что разработка не продолжится, пока между сторонами не будет достигнут компромисс.

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Автор: Ирина Большунова
#башкирия #экология #Куштау

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