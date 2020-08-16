Глава Башкирии пообещал найти компромисс в вопросе разработок горы Куштау

Работы по разработке горы Куштау будут приостановлены до нахождения компромисса с экозащитниками, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Куштау — одиночная гора, расположенная недалеко от города Стерлитамака. Разрешение на ее разработку Башкирской содовой компании дал глава Башкирии. В случае прекращения работ уже к 2022 году тысяча жителей Стерлитамака останется без работы из-за нехватки сырья.

Экозащитники выступают против ведения разработок горы Куштау в Башкирии и против вырубки лесов, передает РИА Новости. После нескольких стычек эко-активистов с полицией Хабиров призвал всех сесть за стол переговоров и приостановил работы на горе. Он пообещал, что разработка не продолжится, пока между сторонами не будет достигнут компромисс.