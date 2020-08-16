Вечеринки на яхтах в Турции могут обернуться для туристов карантином

Отсутствие карантинных мер на турецких дискотеках может представлять прямую опасность для российских туристов. О нарушениях COVID-ограничений пишут местные СМИ.

Накануне в Стамбуле состоялась вечеринка Belly Dancer, которая проходила, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в стране. На попавших в Сеть фотографиях видно, как на яхте люди не соблюдают социальную дистанцию и пренебрегают масочным режимом. Как отмечает издание Hurriyet, подобные развлечения не могут проходить в Турции в то время, как в стране бушует коронавирус.

Согласно последним данным, в Турции насчитывается около 250 тысяч случаев COVID-19, но туристы продолжают рисковать своим здоровьем и ездить в эту страну на отдых. Однако после открытия авиасообщения россияне все равно пытаются отдохнуть на турецких курортах. Так, только с 10 по 13 августа на чартерных рейсах в Турцию прилетело порядка 60 тысяч человек из России, пишет ФАН.

Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко ранее посоветовал россиянам воздержаться от отдыха в Турции. По его словам, сейчас не время испытывать удачу на заграничных курортах.