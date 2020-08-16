Ученые из США назвали опасные для здоровья человека продукты

Управление по санитарному надзору в США перечислило смертельно опасные продукты, которые человек ежедневно употребляет в пищу.

Источником инфекции могут стать неправильно приготовленные яйца. Специалисты советуют хранить их в холодильнике и следить за сроком годности. Также лучше отказаться от употребления сырых яиц.

Любителям грибов рекомендовано быть аккуратнее и заранее убедиться в их безопасности. Брокколи также могут быть опасными для здоровья. Если их плохо помыть, они могут занести в организм опасные бактерии. Ученые рассказали также о сосисках, которые ответственны почти за 20% случаев удушья во время еды у детей в возрасте до 10 лет.

В список опасных продуктов попало и кофе, который тоже негативно влияет на организм. Он провоцирует обезвоживание, пожелтение зубов, а также при попадании горячего напитка на кожу может вызывать ожог третьей степени, передает РИА Новости.