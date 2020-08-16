Петербуржцев в понедельник ждет незначительное похолодание

Петербуржцев в понедельник ждет солнечная погода без осадков, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем 17 августа столбик термометра поднимется до +21 градуса, поделились синоптики. По словам экспертов, показатели атмосферного давления существенных изменений не потерпят.

Никаких неблагоприятных метеорологических явлений в начале рабочей недели не прогнозируется. Как передают "Невские Новости", 17 августа ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Летняя жара вернется в Москву и область в начале недели. Об этом сообщает телеканал "360".