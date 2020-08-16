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19:03   16 Августа 2020
Армия

Группировки ПНС Ливии начали вооруженную борьбу за сферы влияния

Группировки ПНС Ливии начали вооруженную борьбу за сферы влияния

Боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии устроили стычки с представителями племени Авляд Сакр в Аз-Завии. В связи с этим дорога к Аз-Завии перекрыта. Об этом рассказали источники в социальных сетях.

Въезды и выезды из города перекрыты, сообщили пользователи социальных сетей из числа местных жителей. Однако о результатах боев и причинах столкновений не сообщается, передает Федеральное агентство новостей.

Отметим, столкновения между боевиками в результате попыток передела сфер влияния в западной части Ливии - не редкость. Федеральное агентство новостей и ранее сообщало о стычках между боевиками Мисураты и Зинтана. В тот раз причиной столкновения стало нападение боевиков Мисураты на боевика из группировки Зинтана.

Также сообщалось об инциденте в Триполи. 3 августа неизвестные вооруженные люди атаковали главную электростанцию столицы. Еще одна группа неизвестных захватила еще десять объектов на территории от Триполи до Мисураты.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #аз-завия #столкновения боевиков

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