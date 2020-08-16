Ученые выдвинули новую версию появления коронавируса в Китае

Коронавирусная инфекция могла возникнуть не в 2019 году в Ухани, а за тысячу километров от этого города еще в 2012 году. Такое предположение сделали вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.

Проведенный специалистами анализ врачебных записей о лечении шахтеров в китайской провинции Юньнань в далеком 2012 году заставил ученых пересмотреть изначальную версию происхождения коронавируса. По обнаруженным данным, заболевшие шахтеры жаловались на те же симптомы, которые являются типичными при COVID-19, а проводимое врачами лечение было схоже с тем, которое проводится сейчас при коронавирусе.

Взятые у шахтеров образцы анализов, по мнению Латэма и Уилсон, были направлены в лабораторию Уханя, сообщает телеканал "360". Ученые уверены, что новый коронавирус попал к нам именно оттуда, став причиной возникновения пандемии во всем мире.