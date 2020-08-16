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20:09   16 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Головачев: Украина должна объявить войну США

Головачев: Украина должна объявить войну США

Киевский политолог Андрей Головачев считает, что сегодняшняя Украина — не демократическая страна, а действующая власть лишь имитирует процедуру всеобщих выборов. В Facebook он назвал украинские выборы «механизмом для лохов», который приводит страну к одному и тому же результату — правлению олигархов, что по природе своей далеко от демократических ценностей. Об этом сообщает ПолитРоссия.

На Украине нет верховенства права, независимой судебной системы, абсолютного равенства перед законом, разделения властей, независимых средств массовой информации и силовых структур, действующих исключительно в рамках закона. Всеобщие выборы в стране есть, это факт, но во главе государства все равно стоит олигархическая власть, отмечает Головачев.

О том, как создать демократию на Украине, политолог рассуждает в вымышленном диалоге. Построить такую систему с помощью выборов нельзя, как показал политический опыт. Авторитарными методами тоже невозможно, ведь власть в стране и так авторитарна: президент управляет и правительством, и парламентом — никакого разделения властей в такой системе нет.

Головачев: Украина должна объявить войну США

На Западе демократия «получилась случайно», пишет Головачев, в результате совпадения множества благоприятных факторов на протяжении более чем двух тысяч лет. Но это не значит, что на Украине демократия не возможна: ее можно организовать с помощью насильственного внедрения со стороны Запада в течении, как минимум, нескольких десятков лет — «как это произошло в Германии или Японии».

«Как же это осуществить? — Ну, например, объявить войну США, проиграть её и пусть потом янки строят нам демократию. — А вдруг они перед тем как построить нам демократию сначала сбросят на нас атомную бомбу, как в Японии? — Конечно есть такой риск, но ради демократии придется потерпеть», — иронизирует Головачев.

13 августа сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявлял, что американские политики создают «альтернативную реальность», в которой Украина стала демократической, богатой и развитой страной. Он напомнил о на пике реформ, проводимых экс-президентом Украины Петром Порошенко, 60% населения страны «обвалились» в нищету, доступная медицина была уничтожена, экономика разгромлена, предприятия распроданы «за копейки», как и сельскохозяйственные земли.

Головачев: Украина должна объявить войну США

США не желают признавать социально-экономический провал Майдана, говорит Пушков, ведь тогда пришлось бы согласиться с провалом внешней политики Вашингтона в отношении Киева. Американская помощь Украине привела к тому, что государство, демонстрировавшее десятипроцентный ежегодный прирост ВВП «упало» до экономического уровня Молдавии и стала одной из бедных европейских стран «с подушевым доходом и уровнем промышленного развития ниже, чем в Грузии», заключил сенатор.

Ранее в украинском Национальном институте стратегических исследований заверили, что Украина имеет все предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил и способна сделать «гиперпрыжок» в оборонной сфере. Недавно в стране началась броне-промышленная реформа, целью которой является повышение уровня национальной обороны с помощью перевооружения и внедрения новых технологий в военно-промышленный комплекс.

Насколько успешно продвигается эта реформа — пока сложно сказать, но Совет безопасности Украины уверяет, что через 4 года государство представит миру ракету с дальностью полета более полутора тысяч километров. Пока же перевооружение осуществляется за счет модернизации старого оружия: в начале августа в Минобороны Украины заявили, что советские самолеты МиГ-29 в базовой комплекции 1980-х годов, которыми вооружены ВСУ на сегодняшний день, будут отправлены в Израиль на модернизацию.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #украина #выборы #политика #общество #весь мир

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