Пожилой турок отделался штрафом за изнасилование собаки

Житель курортного города Анталия избежал наказания за неоднократное изнасилование собаки. Ему выписали штраф и отпустили, несмотря на то, что жалобы на него поступали и ранее.

Местные дети сообщили в полицию о надругательстве над животным. Они заметили, что 71-летний сосед часто приводит в дом собаку с двумя щенятами, и решили выяснить, для чего он это делает.

Заметив старика, в очередной раз ведущего четвероногих в дом, дети затаились у разрушенной стены, через которую можно было наблюдать за животными. Увиденное шокировало их: сосед связал задние лапы взрослой собаке и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Ребята засняли происходящее на камеру телефона и отправились в полицию в надежде на справедливость.

К сожалению, старый извращенец отделался лишь штрафом и был выпущен на свободу. Местные жители признались, что знали о жутких наклонностях соседа и пытались настоять на изгнании старика из района, но это также осталось без внимания, передает Федеральное агентство новостей.

Неделю назад в турецкой провинции Коджаэли был задержан 73-летний мужчина, изнасиловавший бродячую собаку.