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17:44   16 Августа 2020
Армия

Баранец: публикация польских СМИ о Крыме содержит антироссийскую пропаганду

Баранец: публикация польских СМИ о Крыме содержит антироссийскую пропаганду

Журналист польского издания Defence24 в своей статье назвал Крым "пугалом" для стран черноморского региона и Европы. Военный эксперт Виктор Баранец считает подобные заявления антироссийской пропагандой.

По словам польского аналитика Марека Домбровски, Россия значительно нарастила военную мощь за счет базы в Крыму, которая стала "пугалом" для НАТО и других стран, поскольку в критический момент РФ сможет отстоять свои интересы на международной арене.

В беседе с изданием "Экономика Сегодня" Баранец отметил, что подобное заявление Домбровски является провокационным и содержит антироссийскую пропаганду.

"Крым защищается таким же образом, как и любая другая российская территория. За последние годы Россия надежно прикрыла Крым военными средствами", - рассказывает эксперт.

Также Баранец добавил, что НАТО постоянно усиливает присутствие у границ РФ в Черном море, поскольку в Вашингтоне неравнодушны к Крыму. Поэтому РФ и создает надежную защиту для прикрытия территории, укрепив Черноморский флот подводными лодками, надводными кораблями и береговыми комплексами.

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Автор: Юлия Яковлева
#польша #рф #крым #Defence24

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