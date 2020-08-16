Глава "Аль-Хамзат" рассказал об обманутых Эрдоганом сирийских наемниках

Наемники, которых Турция вербовала в Сирии для переброски в Ливию, были обмануты в своих ожиданиях больших зарплат. В сирийском городе Аазаз обманутые боевики вышли на демонстрацию с требованием зарплаты.

Месячная задержка зарплаты стала причиной бунта боевиков группировки "Аль-Хамзат", глава которой заявил, что почти сто человек целый месяц не получали зарплату, обещанную Эрдоганом. Федеральное агентство новостей сообщает, что наемники настроены решительно и готовы обращаться к журналистам, чтобы рассказать всю правду о том, как турецкие вербовщики работают в Сирии.

Анкара обманывает наемников не только в деньгах. Немногие из жителей Идлиба хотят ехать в далекую Ливию и умирать там за чужие интересы, поэтому им на словах обещают работу охранниками в Катаре, привозя в итоге в Триполи. Таким обманным способом в Ливию были переброшены 120 человек.