Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

 Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки

Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки
Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

 Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года
Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

 Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха
Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

 Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки

Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки
Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

 Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года
Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

 Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха
16:55   16 Августа 2020
Общество

Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

Блокировка приложения TikTok в США ставит под удар все интернет-ресурсы и социальные сети. На фоне нависшей угрозы Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета, заявляет политолог Иван Аркатов.

Социальные сети используются США как инструмент влияния на международное сообщество. После заявления президента США Дональда Трампа об ограничении деятельности китайского приложения TikTok на территории страны американские социальные сети начали оперативное тестирование очень похожих функций на своих платформах.

Однако попытки присвоить себе популярность заблокированного ресурса вряд ли увенчаются успехом, даже если TikTok будет полностью заблокирован. Несмотря на это, эксперт уверен, что США продолжат усиление контроля над пользователями.

"Нужно отметить, что есть оригинал — и это TikTok, и есть аналоги, которые не могут пользоваться такой же популярностью у пользователей. Несмотря на это, они тоже станут инструментом влияния США", — подчеркнул Иван Аркатов.

Блокировкой китайского приложения американское правительство не ограничится, уверен политолог. Уже продолжительное время сохраняется угроза блокировки российских интернет-ресурсов и в целом отключение России от глобального интернета, передает iReactor. Поэтому сейчас особенно важно развивать отечественный сегмент Рунета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #рунет #аркатов #TikTok

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...