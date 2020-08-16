Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

Блокировка приложения TikTok в США ставит под удар все интернет-ресурсы и социальные сети. На фоне нависшей угрозы Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета, заявляет политолог Иван Аркатов.

Социальные сети используются США как инструмент влияния на международное сообщество. После заявления президента США Дональда Трампа об ограничении деятельности китайского приложения TikTok на территории страны американские социальные сети начали оперативное тестирование очень похожих функций на своих платформах.

Однако попытки присвоить себе популярность заблокированного ресурса вряд ли увенчаются успехом, даже если TikTok будет полностью заблокирован. Несмотря на это, эксперт уверен, что США продолжат усиление контроля над пользователями.

"Нужно отметить, что есть оригинал — и это TikTok, и есть аналоги, которые не могут пользоваться такой же популярностью у пользователей. Несмотря на это, они тоже станут инструментом влияния США", — подчеркнул Иван Аркатов.

Блокировкой китайского приложения американское правительство не ограничится, уверен политолог. Уже продолжительное время сохраняется угроза блокировки российских интернет-ресурсов и в целом отключение России от глобального интернета, передает iReactor. Поэтому сейчас особенно важно развивать отечественный сегмент Рунета.