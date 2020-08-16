Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

Фильм "Шугалей-2" напомнит россиянам о все еще нерешенной проблеме и станет весомым вкладом в освобождение российских социологов из ливийской тюрьмы. Такое мнение выразил политолог Александр Форманчук.

В беседе с Nation News Форманчук отметил, что сейчас Россия должна найти не только дипломатические, но также силовые и культурные способы защиты граждан, живущих и работающих за границей. Эксперт добавил, что подобные ситуации, которые произошли с Шугалеем и Суэйфаном, могут случиться с любым гражданином в любой стране мира.

"Российскому государству в лице МИД и силовых структур необходимо находить способы нейтрализации такого рода попыток захвата, задержки наших граждан. Необходимо предпринимать попытки их освобождения. Эту тему было бы правильно доносить до людей, в том числе посредством кино. Фильм "Шугалей", на мой взгляд, в этом смысле поучительный", - подчеркивает политолог.

Кинокартина "Шугалей-2" выйдет на экраны в сентябре 2020 года. История, основанная на реальных событиях, продолжит рассказ о судьбе двух российских социологов Максиме Шугалее и Самере Суэйфане.

В 2019 году ученые прибыли в Ливию для проведения исследований, однако были захвачены террористами и до сих пор удерживаются в тюрьме "Митига" без предъявления каких-либо обвинений.