Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

 Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки

Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки
Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

 Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года
Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

 Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха
Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

Аркатов: Россия должна быть готова к отключению от глобального интернета

 Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки

Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки
Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

 Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года
Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

Политолог: "Шугалей-2" поможет освободить российских социологов из Ливии

 Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха
16:47   16 Августа 2020
Общество

Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки

Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки

Незаконные протесты в Хабаровске собирают все меньше участников, так как псевдополитики пытаются заменить повестку защиты Сергея Фургала на другие вещи, заявил депутат ГД Сергей Боярский.

Акции протеста в столице региона, начавшиеся 11 июля, продолжаются до сих пор. В связи с этим местные власти должны сохранять контроль за ситуацией и по возможности вычислять и задерживать провокаторов и организаторов незаконных митингов, заявил Боярский в беседе с "НьюИнформ".

По его словам, протестное движение в регионе теряет настрой с каждым днем. Люди больше не хотят выходить на улицы в поддержку Фургала, так как организаторы этих акций стали подменять общественную повестку на политическую.

"Надо понимать, что всякие силы, разные, пытаются повестку защиты Фургала заменить на другие вещи – от Белоруссии до бог знает чего", – отметил депутат.

Главу Хабаровского края задержали 9 июля текущего года. В этот же день губернатора доставили в Москву, где ему предъявили обвинения в организации двух убийств и покушении на жизнь человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#хабаровск #протесты #боярский #повестка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...