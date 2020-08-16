Депутат ГД: акции в Хабаровске теряют силу из-за подмены повестки

Незаконные протесты в Хабаровске собирают все меньше участников, так как псевдополитики пытаются заменить повестку защиты Сергея Фургала на другие вещи, заявил депутат ГД Сергей Боярский.

Акции протеста в столице региона, начавшиеся 11 июля, продолжаются до сих пор. В связи с этим местные власти должны сохранять контроль за ситуацией и по возможности вычислять и задерживать провокаторов и организаторов незаконных митингов, заявил Боярский в беседе с "НьюИнформ".

По его словам, протестное движение в регионе теряет настрой с каждым днем. Люди больше не хотят выходить на улицы в поддержку Фургала, так как организаторы этих акций стали подменять общественную повестку на политическую.

"Надо понимать, что всякие силы, разные, пытаются повестку защиты Фургала заменить на другие вещи – от Белоруссии до бог знает чего", – отметил депутат.

Главу Хабаровского края задержали 9 июля текущего года. В этот же день губернатора доставили в Москву, где ему предъявили обвинения в организации двух убийств и покушении на жизнь человека.