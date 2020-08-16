Митинг на площади Независимости в Белоруссии собрал более 70 тыс. человек

Свыше 70 тысяч человек вышли на площадь Независимости в Минске, чтобы поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Телеканал "Беларусь 1" подвел итоги митинга в поддержку президента Белоруссии. На площади Независимости собралось более 70 тыс. человек, которые вышли, чтобы поддержать лидера страны.

Александр Лукашенко ранее провел митинг в свою поддержку. Он поблагодарил жителей Белоруссии за то, что пришли к нему на помощь. Он попросил рабочих не бросать свои места и спросил у жителей, каких перемен и реформ они хотят.