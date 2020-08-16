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16:21   16 Августа 2020
Общество

Лукашенко объяснил отказ от повторных президентских выборов

Лукашенко объяснил отказ от повторных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от проведения повторных президентских выборов. Он отметил, что тогда страна погибнет как государство.

Литва, Латвия, Польша и Украина, а также ее руководство, требуют провести повторные выборы в Белоруссии. Лукашенко считает, что если слушать чужое мнение, то воздушный корабль стабилизировать не получится.

"Мы погибнем как государство, как народ, как нация", — сказал президент Белоруссии.

В стране начались протесты с 9 августа, после выборов президента. По результатам голосования Лукашенко набрал 80,1%. Силовики пытаются остановить акции, известно, что более 6,5 тыс. человек задержаны, передает РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #белоруссия #лукашенко

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