Лукашенко объяснил отказ от повторных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от проведения повторных президентских выборов. Он отметил, что тогда страна погибнет как государство.

Литва, Латвия, Польша и Украина, а также ее руководство, требуют провести повторные выборы в Белоруссии. Лукашенко считает, что если слушать чужое мнение, то воздушный корабль стабилизировать не получится.

"Мы погибнем как государство, как народ, как нация", — сказал президент Белоруссии.

В стране начались протесты с 9 августа, после выборов президента. По результатам голосования Лукашенко набрал 80,1%. Силовики пытаются остановить акции, известно, что более 6,5 тыс. человек задержаны, передает РИА Новости.