Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме сообщил, что рассматривает возможность запретить в стране деятельность китайской корпорации Alibaba и других компаний из КНР.

Компания Alibaba Group владеет крупнейшими торговыми онлайн-площадками — Taobao, AliExpress и другие популярные на международном рынке сайты. «Политика Сегодня» поинтересовалась у экспертов, какая причина кроется за антикитайскими действиями Трампа. Президент, пришедший из большого бизнеса, пытается реализовать стратегию протекционизма, или же намерение запретить очередные китайские сервисы лишь последовательный шаг в эскалации экономического конфликта с Пекином?

Риторика Трампа связана не столько с экономикой, сколько с политикой, в частности — предстоящими президентскими выборами, считает научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Противостояние с Китаем стало поводом для Трампа перенести ответственность за свои политические ошибки на Пекин: президент пытается сохранить свою электоральную базу.

«Главное — политика, предвыборная кампания Трампа, уже потом экономика. Экономический протекционизм здесь вторичен. Запретом TikTok и других [китайских] компаний, мне кажется, он выгод не особо добьется. По моему наблюдению, присутствует очевидная политическая подоплека, в частности — выборы. У Трампа очень слабые предвыборные позиции, [кандидат от Демпартии] Джо Байден ему в затылок дышит, и для Трампа главное сохранить свою электоральную базу», — объяснил Кошкин корреспонденту «Политики Сегодня».

Трамп совершил много политических ошибок во время пандемии коронавируса — страна до сих пор лидирует по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Попытка американского главы снова обвинить во всем Китай стала логичным продолжением его политики наращивания конфронтации с Пекином, отмечает Кошкин.

Впрочем, экономическая война США и Китая началась еще до пандемии коронавируса. Ученый напоминает о тарифных войнах: в 2018 году Трамп установил 30-процентный тариф на ввозимые в страну из Китая солнечные батареи, а позже — на стиральные машины. Уже в апреле список товаров, пошлины на ввоз которых должны возрасти до 25%, расширился до 1300 наименований: электроника, запчасти для самолетов, спутники, оборудование, медицинские товары и прочее.

Общий импорт этой китайской продукции составлял около 50 миллиардов долларов. В том же месяце Китай ответил Штатам аналогичными налогами на американский экспорт. В 2017 году объем товаров из США, впоследствии обложенных пошлинами, составлял около трех миллиардов долларов. С 2018 по 2020 год размер пошлин и с той, и с другой стороны постепенно возрастал, а списки товаров, попавших под дополнительный налог, стремительно расширялись. В январе текущего года США и Китай договорились об урегулировании конфликта и «восстановлении баланса» в американо-китайских торговых отношениях.

Но примирению не суждено было случиться. В феврале пандемия коронавируса спровоцировала очередной виток в, казалось бы, уже урегулированном конфликте Вашингтона и Пекина. Вероятно, многоплановые отношения Америки и Китая отчасти стали разменной монетой в политических амбициях Трампа.

«Сейчас Китай обособился в четкого противника США, большего, чем Россия, если смотреть на администрацию Трампа. Даже если взять коронавирус, то Трамп демонстративно называет его «китайский вирус», подчеркивая, что это Китай во всем виноват. И здесь, по сути, происходит продолжение информационной, медийной войны с Китаем. Тут много пластов: не только политика, но главный — именно политика. То есть президентские выборы и необходимость мобилизовать вокруг своей личности электорат. И, возможно, привлечь неопределившихся избирателей на свою сторону», — заключил Павел Кошкин.

Ведущий научный сотрудник РИСИ, специалист по экономике США и ЕС Павел Захаров отмечает, что действия Трампа в адрес китайских интернет-корпораций спровоцированы целым комплексом причин, который включает как экономическую, так и политическую составляющую. Тем не менее, главенствующим мотивом действий американского президента являются именно политические интересы.

«В настоящее время идет предвыборная кампания в США, скоро выборы в ноябре, и поэтому Трамп пытается представить себя как защитника национальных интересов Америки и выставить Байдена, своего соперника, с той точки зрения, что тот является больше про-китайским политиком и не сможет поддерживать твердую линию в отношении КНР в случае прихода к власти», — говорит Захаров.

Что касается экономической составляющей, действия Трампа и его последние заявления в отношении Alibaba — часть долгосрочной стратегии США по сдерживанию Китая с целью не допустить превращение Китая в ведущую экономическую державу. Ведь в таком случае КНР займет место США в качестве мирового экономического лидера, констатирует экономист. «Антикитайские» действия — отнюдь не произвол со стороны Трампа, а давно определенная и последовательная долгосрочная стратегия, в рамках которой применяется множество мер: это и ограничение на китайские инвестиции, и торговые ограничения, и борьба в технологической сфере, рассказывает Захаров.

«Это не является какой-то экономической конъюнктурой, а часть долгосрочной стратегии [Штатов] и какие-то элементы ее могут в произвольном порядке определяться руководством США. Но факт тот, что в американской политической верхушке существует консенсус по поводу того, что необходимо бороться с Китаем экономическими методами и необходимо сдерживать Пекин. Тут Трамп ничуть не отличается от других политиков, и тот же Байден в своей предвыборной программе тоже обещает бороться с Китаем еще лучше, чем Трамп», — повествует экономист.

На вопрос о том, насколько приемлемо для американской капиталистической традиции с помощью государства исключать с внутреннего рынка иностранных игроков, Захаров напомнил об исторических прецедентах.

«Конечно, такое уже было. Можно вспомнить периоды мировых войн, когда США сначала занимались экономическим сотрудничеством с Германией и Японией, а потом на определенном этапе произошло изменение политических отношений, которое повлекло за собой и изменение экономических отношений — тогда у США прервались отношения с Германией и Японией и наступила полная блокада», — отмечает экономист.

Не стоит преувеличивать значение экономики, говорит эксперт: в первую очередь президент и правительство Штатов исходят из политических соображений и интересов, а экономические моменты «подтягиваются» к политическому курсу.

«Должно быть политическое решение: развивать ли отношения с каким-то странами или сдерживать эти страны и не давать им развиваться. Это всегда определяла политика, а не экономика. А экономика уже следует за политическим решением, вектором. Это не является исключительным моментом Трампа. Также было и [в отношениях США] с СССР, когда принимались различные меры в период Холодной войны: мы видим, что тогда тоже отдавался приоритет политике над экономикой», — заключил Павел Захаров.

Ранее Трамп пригрозил закрыть в США социальную сеть TikTok, известную тщательным сбором пользовательских данных: он опасается, что компания может передавать личные данные американцев китайскому правительству.

Президент США пообещал приостановить деятельность TikTok с 15 сентября, если до этого момента американская компания не выкупит соцсеть у китайской корпорации ByteDance. Предложением Трампа заинтересовались компании Microsoft и Twitter, которые ведут переговоры с ByteDance. Китайская сторона готова продать соцсеть за 50 миллиардов долларов, при этом сохраняя часть предприятия за собой. Ранее мы писали о том, как руководство TikTok отреагировало на угрозы главы Белого дома.