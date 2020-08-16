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 Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха
16:14   16 Августа 2020
Политика

Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Акция на границе Украины по запуску флага страны на воздушных шарах в сторону Крымского полуострова прокомментировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при лидере РФ Александр Молохов.

По его словам, эта акция по сути оказалась никчемной и бессмысленной. Он сравнил ее с мультфильмом про Винни-Пуха, однако в качестве героя Пятачка выступали "не до конца адекватные украинские активисты", передает РИА Новости.

"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха", — отметил Молохов.

Накануне активисты Украины запустили с территории Херсонской области связку воздушных шариков с прикрепленным к ней 25-метровым желто-синим флагом государства, а также с двумя тыс. листовок с надписью: "Крым — это Украина".

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #крым #молохов

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