Крым сравнил запуск флага Украины с мультиком про Винни-Пуха

Акция на границе Украины по запуску флага страны на воздушных шарах в сторону Крымского полуострова прокомментировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при лидере РФ Александр Молохов.

По его словам, эта акция по сути оказалась никчемной и бессмысленной. Он сравнил ее с мультфильмом про Винни-Пуха, однако в качестве героя Пятачка выступали "не до конца адекватные украинские активисты", передает РИА Новости.

"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха", — отметил Молохов.

Накануне активисты Украины запустили с территории Херсонской области связку воздушных шариков с прикрепленным к ней 25-метровым желто-синим флагом государства, а также с двумя тыс. листовок с надписью: "Крым — это Украина".