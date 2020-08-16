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16:08   16 Августа 2020
Армия

Марков: "Искандеры" в Крыму разбивают польские мечты о Речи Посполитой

Марков: "Искандеры" в Крыму разбивают польские мечты о Речи Посполитой

Превратившийся в неприступный форпост России в Черном море Крым вызвало беспокойство польского журналиста Марека Домбровски. Политолог Сергей Марков считает, что сильный Крым лишает Варшаву любых шансов на возрождение Речи Посполитой.

Укрепление Россией оборонного потенциала Крыма преподносится польскими СМИ как подготовка агрессии против Европы. Политолог Сергей Марков в беседе с корреспондентом информационно-аналитического журнала "Слово и Дело" выразил мнение, что такое представление связано с агрессивными намерениями самой Польши.

"Это связано с тем, что Польша воспринимает Россию, как враждебное государство, которое она хочет разграбить и взять под контроль его часть", — считает Марков.

Политолог отметил, что в Польше не забывают о некогда великой и сильной Речи Посполитой, в состав которой в пору расцвета входили территории нынешних прибалтийских республик, Белоруссии, Украины и Западной России. Стремление Варшавы хотя бы отчасти получить контроль над бывшими частями Речи Посполитой, по мнению Маркова, и обуславливает русофобскую и антироссийскую риторику Польши, которую она транслирует на соседние государства.

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Автор: Василий Пименов
#польша #крым #сергей марков #марек домбровски

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