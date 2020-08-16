Трамп рассказал, когда хочет встретиться с Путиным

Встреча лидеров России и США может состояться осенью в Нью-Йорке.

Американский президент Дональд Трамп заявил о своем желании лично встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным. Администрация главы Соединенных Штатов Америки уже начала рассматривать возможные даты.

Трамп планирует провести очные переговоры с Путиным до выборов президента США, которые должны будут пройти в начале ноября. В Белом доме рассматривают возможность проведения встречи в сентябре.