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15:51   16 Августа 2020
Политика

Трамп рассказал, когда хочет встретиться с Путиным

Трамп рассказал, когда хочет встретиться с Путиным

Встреча лидеров России и США может состояться осенью в Нью-Йорке.

Американский президент Дональд Трамп заявил о своем желании лично встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным. Администрация главы Соединенных Штатов Америки уже начала рассматривать возможные даты.

Трамп планирует провести очные переговоры с Путиным до выборов президента США, которые должны будут пройти в начале ноября. В Белом доме рассматривают возможность проведения встречи в сентябре.

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Автор: Кристина Мокроусова
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