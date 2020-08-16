Биткоину предсказывают рост выше 17 тысяч долларов к концу года

Рост курса главной криптовалюты в течение ближайшего времени может составить от 50% до 200%, считают аналитики одной из старейших бирж Kraken.

Подорожание биткоина обусловлено несколькими факторами. Превысив отметку в 10,5 тысяч долларов, виртуальной монете удалось сломать нисходящий тренд, наблюдающийся с конца 2017 года, отметили эксперты.

В настоящее время криптовалюта оценивается выше 11 тысяч долларов. Дороже подобного значения биткоин торговался лишь 2,5% своей истории.

Неоднократно стоимость цифровой валюты после сокращения до 30% резко взлетала. Порой повышение достигало 140%, добавили аналитики.

Большое значение также имеют макроэкономические факторы. На фоне нестабильной обстановки в мировой экономике повышается спрос на более надежные активы, благодаря чему дорожает золото и биткоин, поясниили в Kraken.