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 Пользователи Рунета высоко оценили ролик российской вакцины от COVID-19

Пользователи Рунета высоко оценили ролик российской вакцины от COVID-19
15:45   16 Августа 2020
Политика

Пользователи Рунета высоко оценили ролик российской вакцины от COVID-19

Пользователи Рунета высоко оценили ролик российской вакцины от COVID-19

Пользователи Сети высоко оценили промо-ролик первой в мире вакцины от коронавируса российского производства.

Некоторое время назад Teleram-канал "Пул №3" опубликовал ролик с новой вакциной от COVID-19.

На кадрах промо-видео видно, как коронавирус поглощает планету, а затем на помощь Земле приходит "Sputnik V", так свою вакцину назвала Россия, и убивает вирус.

"Да, у нас народ талантливый и смекалистый", — заявила Елена, одна из пользователей Сети.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные клинические исследования вакцины от COVID-19 начнутся уже через 7-10 дней.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #вакцина #коронавирус

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