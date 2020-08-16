Пользователи Рунета высоко оценили ролик российской вакцины от COVID-19
Пользователи Сети высоко оценили промо-ролик первой в мире вакцины от коронавируса российского производства.
Некоторое время назад Teleram-канал "Пул №3" опубликовал ролик с новой вакциной от COVID-19.
Официальный промо-ролик российской вакцины "Спутник V" от Фонда прямых инвестиций. pic.twitter.com/WVPxXxaVrq— Юлия Витязева (@Vityzeva) August 15, 2020
На кадрах промо-видео видно, как коронавирус поглощает планету, а затем на помощь Земле приходит "Sputnik V", так свою вакцину назвала Россия, и убивает вирус.
"Да, у нас народ талантливый и смекалистый", — заявила Елена, одна из пользователей Сети.