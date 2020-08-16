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20:44   16 Августа 2020
Политика СНГ

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

Китай, заплативший миллионы долларов за запорожский завод «Мотор Сич», еще не стал полноправным собственником украинского предприятия и весьма недоволен этой ситуацией. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В начале августа китайская компания Skyrizon с помощью украинского олигарха Александра Ярославского намеревалась окончательно закрыть сделку по приобретению «Мотор Сич». В Антимонопольный комитет Украины снова было передано заявление китайцев о покупке акций завода, но украинская прокуратура наложила дополнительный арест на акции и заявило о «государственной измене».

Ярославский считает, что у ведомства нет юридических оснований для таких действий. Бизнесмен собирается обращаться в международные суды: на таком уровне дело грозит не только серьезными финансовыми издержками для Киева, но и охлаждением дипломатических отношений с Пекином. Глава компании Skyrizon Ван Цзин отметил, что «Мотор Сич» все еще функционирует благодаря инвестициям из Китая и выразил недовольство тем, что Киев под давлением Вашингтона, ведущего экономическую войну с КНР, заблокировал сделку.

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

В августе прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила о стремлении на тот момент советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не допустить, чтобы китайская компания выкупила украинский завод.

Пока неизвестно, как поведет себя Украина, оказавшись «меж двух огней»: сделка с Китаем положительно скажется на экономических интересах Киева, но обеспечит сложности в отношениях с ключевым украинским союзником — Соединенными Штатами. В обратном же случае конфликт с Пекином неизбежен.

Китай вынудит Киев принять окончательное решение в ситуации с «Мотор Сич»

В советские времена запорожский завод «Мотор Сич» был лидирующим в Европе предприятием и являлся крупным достижением Советского Союза, но его история начинается еще со времен Российской Империи — завод был основан в 1907 году.

Украинский политик Владимир Олейник заявлял, что уничтожение ранее успешного завода по производству и ремонту авиационных двигателей «Мотор Сич» происходит потому, что Украина не смогла стать суверенным государством. Экс-глава предприятия Вячеслав Богуслаев получил деньги от китайской стороны, после чего деятельность завода была приостановлена СБУ — все акции предприятия арестованы.

На полученные деньги сын Богуслаева приобрел личный остров в Италии, отмечал депутат Рады Александр Дубинский. Украинский парламентарий считает, что старшему Богуслаеву явно «помогали» уничтожить завод.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #украина #экономика #политика #китай #весь мир

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