Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Массовая вакцинация населения России начнется не раньше чем через месяц, сообщает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Сроки иммунизации россиян немного сдвинулись. Это связано с тем, отмечает Гинцбург, что основная масса уже наработанной вакцины будет использована в послерегистрационном исследовании. В нем уже через пять-семь дней примут участие несколько десятков тысяч человек.

По завершению испытаний препарат пойдет на гражданские нужды. Задержка вакцинации россиян от коронавирусной инфекции будет небольшой — от двух недель до месяца, передает РИА Новости.