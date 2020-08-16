Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

 Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"

Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"
Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

 Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России
Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

 СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца

СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца
Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

 Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"

Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"
Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

 Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России
Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

 СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца

СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца
14:32   16 Августа 2020
Общество

Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Массовая вакцинация населения России начнется не раньше чем через месяц, сообщает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Сроки иммунизации россиян немного сдвинулись. Это связано с тем, отмечает Гинцбург, что основная масса уже наработанной вакцины будет использована в послерегистрационном исследовании. В нем уже через пять-семь дней примут участие несколько десятков тысяч человек.

По завершению испытаний препарат пойдет на гражданские нужды. Задержка вакцинации россиян от коронавирусной инфекции будет небольшой — от двух недель до месяца, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...