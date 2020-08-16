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14:27   16 Августа 2020
Общество

Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"

Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"

Драматическая история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии отражена в двух фильмах. Анатолий Вассерман считает, что эти фильмы окажут влияние на общественное мнение стран, поддерживающих ПНС Ливии.

Выход второй части дилогии о злоключениях сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии ожидают все, кто посмотрел первую часть. Аналитик и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом "ПолитРоссии" выразил сомнение в том, что фильм окажет влияние на деятелей из ПНС Ливии, но он может поменять мнение других людей.

"Фильм может повлиять на общественное мнение тех стран, где это ПНС создали и до сих пор его поддерживают", — считает Вассерман.

Он надеется на то, что зарубежные покровители режима Сарраджа все же смогут пересмотреть свою точку зрения и перестанут покрывать преступления против прав человека в Ливии. Если такая перемена произойдет, то, уверен собеседник "ПолитРоссии", дело освобождения россиян сдвинется с мертвой точки.

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Автор: Руслан Неглинный
#вассерман #пнс ливии #шугалей-2

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