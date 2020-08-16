Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко вновь провели телефонные переговоры 16 августа, обсудив ситуацию в Белоруссии с учетом оказываемого на государство внешнего давления. Об этом информирует БелТА.

Политики подтвердили готовность совместно реагировать в рамках ОДКБ в случае возможного обострения ситуации в Белоруссии. Также они провели основательные консультации по ряду важных вопросов.

В настоящее время в Минске на площади Независимости возле дома Правительства проходит митинг сторонников Лукашенко, на котором белорусский лидер выступит лично.