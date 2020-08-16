Российский актер Николай Губенко скончался за день до дня рождения
Николай Губенко скончался за день до дня рождения, 17 августа ему должно было исполниться 79 лет.
Смерть Губенко подтвердил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и добавил, что россияне потеряли не только выдающегося актера и режиссера, но и государственного деятеля. Он также принес соболезнования семье и близким Губенко. Причина смерти пока неизвестна.
В 1982 году Губенко присвоили звание народного артиста РСФСР. С 1992 года он руководил театром "Содружество актеров Таганки", также Николай Губенко известен как депутат Мосгордумы.