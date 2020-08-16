Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

 Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"

Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"
Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

 Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России
Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

 СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца

СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца
Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Гинцбург раскрыл сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

 Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"

Вассерман оценил значение остросюжетного боевика "Шугалей-2"
Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

Минтруд РФ озвучил принципы индексации пенсий с января 2021 года

 Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России

Шанс вытеснить США с китайского рынка продовольствия появился у России
Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по ситуации в Белоруссии

 СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца

СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца
13:30   16 Августа 2020
Политика

СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца

СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в Лондоне, об этом сообщает издание zakon.kz.

Известно, что Назарбаеву-младшему было 29 лет, по предварительной версии причиной смерти стала остановка сердца.

В июле 2019 года полиция Скотланд-Ярда сообщала, что Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой в одном из отелей Лондона, но правоохранители пресекли попытку. В феврале внук казахстанского экс-лидера намеревался дать интервью изданию The Times и рассказать о "высокомасштабной коррупции" в республике, об этом он писал в Facebook.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#лондон #назарбаев #айсултан назарбаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...