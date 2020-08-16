СМИ: внук Назарбаева внезапно скончался от остановки сердца

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в Лондоне, об этом сообщает издание zakon.kz.

Известно, что Назарбаеву-младшему было 29 лет, по предварительной версии причиной смерти стала остановка сердца.

В июле 2019 года полиция Скотланд-Ярда сообщала, что Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой в одном из отелей Лондона, но правоохранители пресекли попытку. В феврале внук казахстанского экс-лидера намеревался дать интервью изданию The Times и рассказать о "высокомасштабной коррупции" в республике, об этом он писал в Facebook.