Выплаты по 10 тысяч рублей на детей могут продолжиться осенью

Правительству предложили рассмотреть возможность третьей волны выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет во время пандемии коронавируса. Пока неизвестно, продолжат ли семьи получать денежную помощь осенью. «Политика Сегодня» узнала у парламентариев, может ли эта практика сохраниться не только на ближайшие месяцы, но и на ближайшие годы.

Выступившая ранее с инициативой депутат Светлана Бессараб в комментарии ПС уточнила, что выплаты таких сумм на постоянной основе станут большой статьей расходов в российском бюджете.

«Конечно, это достаточно большая нагрузка для бюджета, поскольку у нас почти 23 миллиона детей от 3 до 16 лет, семьи которых получили вот такую выплату. Но вместе с тем сейчас уже правительство осуществляет выплаты в соответствии с посланием президента на деток от 3 до 7 лет, в семьях которых «среднедушевой» доход равен или ниже прожиточного минимума», — рассказала Бессараб.

Парламентарий уточнила, что средний размер суммы прожиточного минимума по стране составляет чуть более 12 тысяч рублей. В зависимости от региона сумма меняется, напомнила она: например, в Москве она составляет более 17 тысяч рублей, а в южный субъектах РФ — около 11 тысяч рублей.

Бессараб отметила, что выплаты на постоянной основе государство предусматривает для семей, чей доход составляет ниже необходимого для нормального проживания.

«Если меньше или равно на одного человека в семье этой суммы, то сегодня уже выплачиваются соответствующие пособия в размере половины прожиточного минимума. Примерно порядка 5500–6000 рублей на ребенка от 3 до 7 лет», — подчеркнула депутат.

Парламентарий напомнила о планах правительства повысить уровень жизни таких семей. Если после выплаты этой суммы родители все равно «не дотягивают» до уровня прожиточного минимума на одного человека, то со следующего года им будет выплачиваться полная сумма прожиточного минимума.

Кроме того, сейчас для россиян, уровень дохода которых ниже или равен двум прожиточным минимумам, выплачивается пособие на детей от 1,5 до 3 лет.

«Это обосновано, потому что на маленького ребенка постоянно нужны вещи, он быстро вырастает и гораздо больше средств затрачивается на его воспитание и взращивание. Но конечно очень бы хотелось, чтобы правительство к 1 сентября решило вопрос о третьей волне выплат в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Но пока мне ничего об этом не известно», — заключила Бессараб.

Ее коллега по Госдуме Никита Березин заверил корреспондента ПС, что Комитет поддержит решение о постоянных выплатах, если таковое будет рассматриваться депутатами и правительством. Партия ЛДПР выступает за дополнительные меры соцподдержки граждан, заверил Березин.

«ЛДПР предлагала, чтобы семьи с детьми до 18 лет, также получили данные выплаты, но к сожалению нас не услышали. Если решение о постоянных, либо дополнительных выплатах будет рассматриваться, то комитет и депутаты ЛДПР поддержат. Мы считаем, что социальные меры поддержки населения необходимо расширять», — заключил депутат.

Как заявлял в конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уровень безработицы в России за время пандемии COVID-19 вырос в 3,5 раза: без заработка остались до трех миллионов человек. Кабмин продлил выплаты пособий по безработице на три месяца — в том числе и для тех, кто был уволен еще до пандемии.

Для семей с детьми минимальное пособие по уходу за ребенком было увеличено в два раза: родители детей от 3 до 16 лет получали по 10 тысяч рублей, а семьям с детьми младше 3 лет дополнительно выплачивалось по пять тысяч рублей с апреля по июнь.

Ранее 13 августа вступил в силу новый закон, гарантирующий трехмесячную выплату выходного пособия рабочим, уволенным из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. Законотворцы объяснили «Политике Сегодня» в каких случаях должны работать поправки и почему у предпринимателей больше не получится обанкротиться, пока долг перед сотрудниками не будет погашен.